Что грозит Бакальчуку, добьет ли фондовый рынок повышение ключевой ставки. Обзор Банки.ру

Что грозит Владиславу Бакальчуку после столкновения у офиса Wildberries, разбирались «Ведомости». По факту стрельбы возле офиса Wildberries в Москве обвинения предъявлены, по разным версиям, от 27 до 33 фигурантам дела.
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