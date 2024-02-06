– А у меня сын приедет, вот колбаски возьму. Мария Петровна уж не первому знакомому рассказывала эту новость.
Грустные рассказы. Материнское сердце замёрзнуть не даст.
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Лариса Дормидонтова
Имеем - не жалеем, а потерявши - плачем...
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21 час.
Светлана Митленко
Пожалуйста, Верочка. Не знаю... вот честно, не знаю, как бы я поступила в такой ситуации... ведь он же предал своего отца. И еслиб не разорившая его ситуация мог и не поехать к матери, а так и тусоваться в городе...
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19 час.
Светлана Митленко
Не очень то он плакал, потерявши отца!
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19 час.
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