Грустные рассказы. Материнское сердце замёрзнуть не даст.

Светлана Митленко

Пожалуйста, Верочка. Не знаю... вот честно, не знаю, как бы я поступила в такой ситуации... ведь он же предал своего отца. И еслиб не разорившая его ситуация мог и не поехать к матери, а так и тусоваться в городе...