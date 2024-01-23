Теннисистка Калинская о песне "Калинка": не ожидала, это очень позитивно

Российская теннисистка Анна Калинская поделилась эмоциями от того, что во время ее матчей на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) фанаты исполняют в ее честь песни "Калинка-малинка" или "Ой цветет калина".
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