Премьер Госсовета КНР председательствовал на симпозиуме, где были заслушаны мнения по проекту доклада о работе правительства

Пекин, 25 января /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, в среду председательствовал на симпозиуме, где были заслушаны мнения и предложения руководителей центральных комитетов демократических партий, Всекитайской ассоциации промышленников и торговцев /ВАПТ/ и представителей беспартийных деятелей по проекту доклада о работе правительства.