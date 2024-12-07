В Музее истории Ростова-на-Дону показали зонт, защищающий от Запада и ЛГБТ

В музее истории города Ростов-на-Дону был представлен экспонат в виде зонта, который, по задумке авторов, призван защищать от США, Европейского союза (ЕС), фашизма и запрещенного в РФ ЛГБТ-движения, сообщает издание “Подъем”.
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