В Омске перед судом предстанут две местные жительницы, обвиняемые в мошенничестве с использованием средств материнского капитала

Следственной частью СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве при получении выплат.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх