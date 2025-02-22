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Эксперт Богомолов: Starbucks и McDonalds не стоит ждать в России в 2025 году

Эксперт Богомолов: Starbucks и McDonalds не стоит ждать в России в 2025 году

Эксперт рынка франшиз Юрий Богомолов поделился мнением о возможности скорого возращения в Россию известных иностранных компаний таких как Starbucks, McDonalds и других.

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