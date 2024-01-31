Фантастический мир украинских политических и военных деятелей

Запугивание, лесть и просто клоунада – так можно охарактеризовать статью в The Economist начальника Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко под редакционным заголовком «Главный шпион Украины утверждает, что ее соглашение о безопасности с Великобританией меняет правила игры» Источник фото: sun1-17.