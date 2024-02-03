Политолог Золотарев: Депутаты Рады стали готовиться к уходу Зеленского

Политолог Андрей Золотарев выдвинул предположение о том, что бегство парламентариев из правящей партии «Слуга народа» вызвано тем, что они подготавливаются к будущему отстранению руководителя киевского режима Владимира Зеленского от президентского поста.
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