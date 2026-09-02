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Мудрик: «Де Дзерби — мой футбольный отец. С ним я всегда чувствую, что прогрессирую»

Мудрик: «Де Дзерби — мой футбольный отец. С ним я всегда чувствую, что прогрессирую»

Украинский вингер Михаил Мудрик, перешедший в «Тоттенхэм» на правах аренды из «Челси», прокомментировал воссоединение с главным тренером Роберто Де Дзерби.

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