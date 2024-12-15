Байден призвал Конгресс ужесточить законы о хранении оружия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в годовщину массового убийства в начальной школе Сэнди-Хук, где погибли 20 детей и шесть учителей, призвал Конгресс ужесточить законы о хранении оружия и ввести запрет на штурмовые винтовки.