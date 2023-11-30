Сегодня мы поговорим не столько о корабле, сколько о людях, составляющих экипаж этого корабля. Именно от экипажа зависит, насколько эффективным будет корабль.
Безумная одиссея экипажа «Микояна»
Комментарии
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АР
Алескендер Рамазанов
Поклон за очерк! Расскажу об этом подвиге школьникам 9-го декабря. Еще раз благодарю за материал.
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44 мин.
Alexander Kozlov
Еще одно доказательство, что страна часто забывает настоящих героев. Наверх, обычно всплывает что-то другое.
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29 мин.
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