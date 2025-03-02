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Мэр Мытищ Юлия Купецкая передала нашим ребятам гнилую «Ниву» после подаренной квартиры новым русским

Мэр Мытищ Юлия Купецкая передала нашим ребятам гнилую «Ниву» после подаренной квартиры новым русским

Avia.pro - СМИ В Мытищах опять запахло жареным. Мэр города Юлия Купецкая, чья щедрость к новым россиянам из Таджикистана уже стала притчей во языцех, угодила в очередной переплет.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Почему такая сомнительная гражданка до сих пор на этой должности? После кандала с квартирой для своей домработницы она потеряла всякое доверие народа. Е, ли сама не уходит, ее должны уйти. Вопобьëву она зачем-то нужна? Пусть объяснит людям, чем она ему дорога.
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1 час.
Игорь Самаров
Это сомнительная гражданка до сих пор на этой должности потому что идёт в ногу с президентом и правительством. Сколько лет продолжается замещение коренного населения мастурбеками, несмотря на &quot;Корокус&quot;! Не надо думать, что оккупация России ослоебами идёт без ведома Путина! За оставшиеся ему 5 лет правления, состав населения России полностью изменится! Большинством станут мастурбеки! Соответственно, Россия станет очередным мастурбекстаном! Путин и правительство уничтожают Россию!
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40 мин.
Семен Демин
Когда, наконец, посадят эту Купецкую?
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9 мин.
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