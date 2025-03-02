ТН Татьяна Новикова Почему такая сомнительная гражданка до сих пор на этой должности? После кандала с квартирой для своей домработницы она потеряла всякое доверие народа. Е, ли сама не уходит, ее должны уйти. Вопобьëву она зачем-то нужна? Пусть объяснит людям, чем она ему дорога.

Игорь Самаров Это сомнительная гражданка до сих пор на этой должности потому что идёт в ногу с президентом и правительством. Сколько лет продолжается замещение коренного населения мастурбеками, несмотря на "Корокус"! Не надо думать, что оккупация России ослоебами идёт без ведома Путина! За оставшиеся ему 5 лет правления, состав населения России полностью изменится! Большинством станут мастурбеки! Соответственно, Россия станет очередным мастурбекстаном! Путин и правительство уничтожают Россию!