Не стоит русских задевать,- То скажут немцы, финны, шведы. Мы не стремились воевать, Но бились только до победы.
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Не стоит русских задевать,- То скажут немцы, финны, шведы. Мы не стремились воевать, Но бились только до победы.