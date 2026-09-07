В Севастополе временно изменились маршруты троллейбусов

Общественный транспорт ждут изменения.Из-за погашения тяговых подстанций со стороны ООО «Севастопольэнерго», 7 сентября общественный транспорт ждут следующие изменения: троллейбусы № 4, 5, 14, 19 временно следуют с увеличенным интервалом движения; троллейбусы № 4 временно следуют с улицы Горпищенко через центральное городское кольцо, площадь Восставших, улица Пожарова и далее до Камышовой бухты; троллейбусы № 19 временно следуют с проспекта Победы через центральное городское кольцо, площадь Восставших, улица Пожарова и далее до Камышовой бухты.