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Царьград

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У сибирячки с низким IQ отобрали дочку и отдали на удочерение

У сибирячки с низким IQ отобрали дочку и отдали на удочерение

Бывшая воспитанница детского дома не умеет читать и не понимала, что подписывает отказ от ребёнка.В Новосибирске женщина рассказала шокирующую историю о том, как у неё отняли ребёнка из-за низкого результата теста на IQ.

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