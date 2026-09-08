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Депутат Рады заявил, что США предлагают Украине худшие условия прекращения конфликта

Депутат Рады заявил, что США предлагают Украине худшие условия прекращения конфликта

Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что визит спецпосланников США на Украину не принес прорыва — напротив, Вашингтон выдвигает еще более жесткие условия прекращения боевых действий.

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