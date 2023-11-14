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Северная Корея призывает распустить командование ООН. Структура создает условия для конфликта

Северная Корея призывает распустить командование ООН. Структура создает условия для конфликта

МИД КНДР заявил, что Командование ООН, которое контролирует соблюдение перемирия после Корейской войны, является незаконной и агрессивной структурой, которая создает условия для развязывания нового конфликта на Корейском полуострове.

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