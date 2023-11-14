Северная Корея призывает распустить командование ООН. Структура создает условия для конфликта

МИД КНДР заявил, что Командование ООН, которое контролирует соблюдение перемирия после Корейской войны, является незаконной и агрессивной структурой, которая создает условия для развязывания нового конфликта на Корейском полуострове.
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