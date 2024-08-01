Континентальная часть Китая призывает Тайвань тщательно расследовать февральский инцидент с рыболовецким судном -- Канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня

Пекин, 31 июля /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в среду вновь призвал власти Тайваня провести тщательное расследование инцидента с вытеснением рыболовецкого судна из акватории острова Цзиньмэнь, произошедшего около пяти месяцев назад, сделать справедливые выводы после расследования и принять соответствующие меры в отношении тех, кто причастен к происшествию.
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