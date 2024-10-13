Рост числа желающих вступить в БРИКС объяснили

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости объяснил, что рост числа желающих вступить в БРИКС говорит о том, что в мире ищут альтернативу диктату США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии