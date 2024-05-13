Россия ждет непредвзятой оценки терактов в Белгороде

Об этом заявили в МИДе Москва ждет от международных организаций непредвзятой и честной оценки осуществляемых Киевом атак на Белгород, сказал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
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