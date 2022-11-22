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«Эвертон» об интересе к Хайкину: «Не комментируем трансферные слухи». 1 января вратарь станет свободным агентом

«Эвертон» оценил вероятность подписания вратаря «Буде-Глимт» Никиты Хайкина зимой. «Эвертон» интересуется Хайкиным? Мы не комментируем трансферные слухи», — сообщили в пресс-службе мерсисайдцев.

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