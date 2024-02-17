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Над администрацией Авдеевки сорвали флаг Украины и закрепили российский триколор

Над администрацией Авдеевки сорвали флаг Украины и закрепили российский триколор

Над администрацией Авдеевки появился флаг Российской Федерации. Разведчики 239-го танкового полка и бойцы 24-й бригады спецназа сорвали флаг Украины с козырька над входом в здание городского совета Авдеевки и укрепили там российский триколор.

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