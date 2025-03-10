ФСБ выявила двух шпионов под крышей посольства Великобритании в Москве

ФСБ России обнаружила ещё двух шпионов, которые работали в Москве под крышей британского посольства. По данным ФСБ, шпионами являются второй секретарь посольства Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела диппредставительства Майкл Скиннер.