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ФСБ выявила двух шпионов под крышей посольства Великобритании в Москве

ФСБ выявила двух шпионов под крышей посольства Великобритании в Москве

ФСБ России обнаружила ещё двух шпионов, которые работали в Москве под крышей британского посольства. По данным ФСБ, шпионами являются второй секретарь посольства Алкеш Одедра и супруг первого секретаря политического отдела диппредставительства Майкл Скиннер.

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