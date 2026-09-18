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Воронежские новости

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Иностранные эксперты приехали в Воронежскую область следить за выборами

Иностранные эксперты приехали в Воронежскую область следить за выборами

10 из 28 участников международной делегации — электоральные эксперты, которые в течение трех дней будут знакомиться с организацией выборов в Воронежской области, посещать избирательные участки и общаться с наблюдателями.

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