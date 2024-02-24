Сводные результаты тестов «Формулы-1»: лучшее время у Сайнса, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 6-й

Пилоты «Феррари» показали лучшие времена на предсезонных тестах «Формулы-1» 2024 года. Карлос Сайнс занял первую строчку, следом расположился его напарник Шарль Леклер, а третьим стал представитель «Мерседеса» Джордж Расселл.
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