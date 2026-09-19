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Царьград

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НБУ ответит на иск главы "Укрпочты" об увольнении 26 октября

НБУ ответит на иск главы "Укрпочты" об увольнении 26 октября

Нацбанк Украины готовится к судебному разбирательству по иску Игоря Смилянского, бывшего главы "Укрпочты", оспаривающего своё увольнение.

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