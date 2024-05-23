Виктор Анисимов Чем ближе полное поражение украины на полях сражений, тем яростнее доказывают мне что "украинцы это русские", только запуганные либо обманутые Западом, нацистами, своими нечестными президентами, наобещавшими им сладкую и безбедную жизнь под крылышком западных стран за всего лишь предательство Русского Мира и России.
Настало время охренительных историй
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Битие определяет сознание. Отмудохали их и они начали вспоминать про общие корни и вековую дружбу. А Тарас Шевченко вовсе не пиТарас, как многие считали за искажение им "исторической правды" в рассказе про Бульбу. Как вы кричали: "Да мы с пшеками взасос во все времена!! А Шевченко приврал сильно..." Было такое? Было! Переобувание в прыжке стало и вашим национальным видом спорта, хохолики, и веры вам теперь нет, придётся её снова зарабатывать.
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