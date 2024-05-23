Театр абсурда
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Театр абсурда

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Настало время охренительных историй

Настало время охренительных историй

Виктор Анисимов Чем ближе полное поражение украины на полях сражений, тем яростнее доказывают мне что "украинцы это русские", только запуганные либо обманутые Западом, нацистами, своими нечестными президентами, наобещавшими им сладкую и безбедную жизнь под крылышком западных стран за всего лишь предательство Русского Мира и России.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Битие определяет сознание. Отмудохали их и они начали вспоминать про общие корни и вековую дружбу. А Тарас Шевченко вовсе не пиТарас, как многие считали за  искажение им &quot;исторической правды&quot; в рассказе про Бульбу. Как вы кричали: &quot;Да мы с пшеками взасос во все времена!! А Шевченко приврал сильно...&quot; Было такое? Было! Переобувание в прыжке стало и вашим национальным видом спорта, хохолики, и веры вам теперь нет, придётся её снова зарабатывать.
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