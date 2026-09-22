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Царьград

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«Торпедо» против «Авангарда»: первая домашняя серия на VOLGA Арене

«Торпедо» против «Авангарда»: первая домашняя серия на VOLGA Арене

Нижегородское «Торпедо» 11 сентября примет омский «Авангард» на стадионе VOLGA Арена в рамках первой домашней серии матчей в своей истории.

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