Власти Грузии назвали Саакашвили виновником развязывания войны в 2008 году

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили развязал войну в августе 2008 года по указке извне. Об этом 13 августа сообщил грузинский информационный сайт Ipress со ссылкой на заявление политсовета правящей партии Грузии.
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