Москвичам назвали день с самыми сильным дождями

Наиболее сильные дожди прольются в Москве в ночь на воскресенье, 12 июля. День с самыми обильными осадками назвал жителям столицы начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, пишет РИА Новости.
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