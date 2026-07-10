Москвичам назвали день с самыми сильным дождями

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Наиболее сильные дожди прольются в Москве в ночь на воскресенье, 12 июля. День с самыми обильными осадками назвал жителям столицы начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, пишет РИА Новости.