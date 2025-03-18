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В России предложили ввести миротворцев во Францию и Британию

В России предложили ввести миротворцев во Францию и Британию

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, комментируя сообщения о планах Парижа и Лондона направить миротворцев на Украину, предложил ввести миротворческий контингент во Францию и Великобританию для восстановления конституционных прав местных жителей.

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