Осторожная медведица с медвежатами проснулась в заповеднике на Алтае и изучила обстановку

Мать внимательно принюхивалась и пыталась распознать на слух возможную опасность В Алтайском биосферном заповеднике сотрудники Роман Воробьев и Татьяна Клименко поймали в объектив фотокамер медведицу с подросшими медвежатами, пробудившихся от спячки раньше из-за ранней и теплой весны.