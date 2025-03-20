Осторожная медведица с медвежатами проснулась в заповеднике на Алтае и изучила обстановку

Мать внимательно принюхивалась и пыталась распознать на слух возможную опасность В Алтайском биосферном заповеднике сотрудники Роман Воробьев и Татьяна Клименко поймали в объектив фотокамер медведицу с подросшими медвежатами, пробудившихся от спячки раньше из-за ранней и теплой весны.
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