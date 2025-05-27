Выключатель для мозга: как постоянное использование гаджетов может ускорить развитие деменции Юлия ЧелкановаГаджеты стали неотъемлемой частью нашей жизни, но их чрезмерное использование может иметь серьезные последствия для нашего мозга.
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