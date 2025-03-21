Сoтрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья

На сегодняшний день в 11 субъектах Российской Федерации остаются затопленными в 6 населенных пунктах и 2 СНТ 107 жилых домов (106 – Республика Башкортостан, один – Иркутская область), 34 дачных дома (22 – Республика Хакасия, 12 – Челябинская область), 310 приусадебных участков (245 – Республика Башкортостан, 47 – Республика Хакасия, 13 – Челябинская область, 5 – Иркутская область), 48 низководных мостов и 39 участков автомобильных дорог.