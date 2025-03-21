Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

918 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    "Овчинка выделки не стоит".В Кузбассе по рез...
  • Добрый Кот
    Уважение к мусорам так сильно упало, что его пытаются поднять обычнычными рабочими моментами. Это всё равно, что расс...Сотрудники ДПС Та...
  • Владимир Алтайцев
    Это их  обязанность, а  писаки уже  чуть  ли не в подвиг  возводят  это  дело.Сотрудники ДПС Та...

Сoтрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья

Сoтрудники МЧС России обеспечивают безопасный пропуск весеннего половодья

На сегодняшний день в 11 субъектах Российской Федерации остаются затопленными в 6 населенных пунктах и 2 СНТ 107 жилых домов (106 – Республика Башкортостан, один – Иркутская область), 34 дачных дома (22 – Республика Хакасия, 12 – Челябинская область), 310 приусадебных участков (245 – Республика Башкортостан, 47 – Республика Хакасия, 13 – Челябинская область, 5 – Иркутская область), 48 низководных мостов и 39 участков автомобильных дорог.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх