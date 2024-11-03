Росгвардия уничтожила позицию операторов БПЛА ВСУ в Курской области

Подразделение специального назначения Национальной Гвардии Российской Федерации успешно выполнило задачу по обнаружению и уничтожению укреплённого района, в котором находились запускавшие дроны боевики ВС киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии