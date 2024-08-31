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Количество активных пользователей ChatGPT выросло вдвое

Количество активных пользователей ChatGPT выросло вдвое

Генеративный искусственный интеллект стал неотъемлемой частью современного мира технологий. Одним из самых ярких представителей этого сегмента является ChatGPT от OpenAI, с момента запуска в ноябре 2022 года совершивший настоящую революцию в индустрии.

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