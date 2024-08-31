Количество активных пользователей ChatGPT выросло вдвое

Генеративный искусственный интеллект стал неотъемлемой частью современного мира технологий. Одним из самых ярких представителей этого сегмента является ChatGPT от OpenAI, с момента запуска в ноябре 2022 года совершивший настоящую революцию в индустрии.
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