Гросси и остальные: кто претендует на пост генерального секретаря ООН

На должность претендуют семь кандидатов из Аргентины, Чили, Сенегала, Коста-Рики, Эквадора, Гайаны и УгандыВ ООН начинается решающий этап выборов нового генерального секретаря: 30 июля Совет Безопасности запускает первое неформальное голосование по кандидатам.
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