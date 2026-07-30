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Царьград

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Гросси и остальные: кто претендует на пост генерального секретаря ООН

Гросси и остальные: кто претендует на пост генерального секретаря ООН

На должность претендуют семь кандидатов из Аргентины, Чили, Сенегала, Коста-Рики, Эквадора, Гайаны и УгандыВ ООН начинается решающий этап выборов нового генерального секретаря: 30 июля Совет Безопасности запускает первое неформальное голосование по кандидатам.

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