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Глава Ла Лиги Тебас: «Перес чувствует себя мессией, считает, что он главный. Для «Реала» он хорош, но в отношении футбола в целом он совершенно не прав»

Глава Ла Лиги Тебас: «Перес чувствует себя мессией, считает, что он главный. Для «Реала» он хорош, но в отношении футбола в целом он совершенно не прав»

«Мы с Флорентино по-разному понимаем профессиональный футбол. Флорентино считает, что он главный. Однажды он сказал мне: «Ты меня не слушаешь».

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