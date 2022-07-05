People: Квентин Тарантино и Даниэла Пик стали родителями во второй раз

Издание People со ссылкой на инсайдеров сообщает, что режиссер Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик стали родителями во второй раз: у них родилась дочь.
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