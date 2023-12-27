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Почему нашему организму необходима слизь и зачем ученые советуют есть сопли

Почему нашему организму необходима слизь и зачем ученые советуют есть сопли

Хорошую вещь слизью не назовут. Этим обидным словом мы именуем нечто бесформенное, неприятное и болезненное – а между тем, сопли и мокрота, доставляющие столько неудобств во время болезни, служат одними из главных средств защиты и лечения.

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