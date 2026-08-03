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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Умяров о пенальти «Ахмата»: «Ву был уверен, что Максименко просто катнул ему мяч. Когда начинаешь с такого эпизода, в голове много мыслей и эмоций, которые нужно передать в игру»

Полузащитник « Спартака »  Наиль Умяров  высказался о пенальти в ворота своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Ахмата» (2:1).

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