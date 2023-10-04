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Тренер Тарасова осудила МОК за решение не допускать россиян до юношеских Игр

Тренер Тарасова осудила МОК за решение не допускать россиян до юношеских Игр

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии "Спорт-Экспрессу" отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским спортсменам участвовать в зимних юношеских Играх в 2024 году.

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