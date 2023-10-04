Тренер Тарасова осудила МОК за решение не допускать россиян до юношеских Игр

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в комментарии "Спорт-Экспрессу" отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить российским спортсменам участвовать в зимних юношеских Играх в 2024 году.