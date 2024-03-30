ЦКБР: система «Лодырь» встанет на защиту операторов FPV‑дронов

РИАМО - 30 мар. Обманная система «Лодырь» позволит защитить российских операторов FPV-дронов в зоне спецоперации, рассказал гендиректор предприятия-разработчика данного изделия «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в беседе с РИА Новости.
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