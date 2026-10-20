Российские военнослужащие нанесли удар по колонне мирных жителей, которую пытались эвакуировать из города Купянск бойцы 68-й гвардейской мотострелковой дивизии ВСУ.
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Срочно отредактируйте сей опус. НИКОГДА российские военнослужащие не бьют по мирным эвакуирующимся гражданам, а 68-я гвардейская дивизия НИКОГДА не состояла в списках ВСУ. Думайте, прежде чем писать галиматью.