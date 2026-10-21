Вечером ребёнок уже устал, но угомониться не может: уговоры не срабатывают, лишний мультик только бодрит, а разговор про завтрашний садик снова заканчивается спором.
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