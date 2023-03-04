Японка Симада стала чемпионкой мира среди юниоров, исполнив тройной аксель и четверной тулуп

На юниорском ЧМ в Калгари золотую медаль в женском одиночном катании завоевала 14-летняя Мао Симада. Ученица знаменитого тренера Мие Хамады в произвольной программе приземлила два прыжка категории ультра-си: тройной аксель и четверной тулуп.