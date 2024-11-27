Вышла бета-версия отечественного игрового движка Nau Engine

Создатели Nau Engine выпустили открытую бета-версию отечественного игрового движка. Сборка v0.10.0 на 126 МБ и исходный код движка доступны для скачивания всем желающим на официальном сайте и GitHub, говорится в блоге разработчиков.
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