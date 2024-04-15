"Строгинское" слили через Мосводоканал: Собянин опять дал Тё подзаработать

Павлу Тё в очередной раз "подмахнули" бывший государственный актив по сходной цене. ООО "Капитал Груп" из дивизиона девелопера Тё с торгов приобрело у правительственного "Мосводоканала" свежесозданную компанию, в которую предварительно вкачали 261 млн рублей.