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Electronic Arts представила ИИ, позволяющий создать видеоигру без навыков программирования

Electronic Arts представила ИИ, позволяющий создать видеоигру без навыков программирования

Презентация нового ИИ, который позволяет пользователю создать видеоигру / © Electronic Arts Американская корпорация Electronic Arts (EA), занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр, в опубликованном недавно видеоролике продемонстрировала такое будущее, рассказав о пока невыпущенной программе «От воображения к творению» (Imagination to Creation).

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