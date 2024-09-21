Electronic Arts представила ИИ, позволяющий создать видеоигру без навыков программирования

Презентация нового ИИ, который позволяет пользователю создать видеоигру / © Electronic Arts Американская корпорация Electronic Arts (EA), занимающаяся распространением и изданием компьютерных игр, в опубликованном недавно видеоролике продемонстрировала такое будущее, рассказав о пока невыпущенной программе «От воображения к творению» (Imagination to Creation).